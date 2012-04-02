Николай Валуев заночевал на финско-российской границе
2 апреля 2012, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев сообщил в своем Твиттере ослучившимся с ним конфузе - он потерял заграничный паспорт, находясь на территории Финляндии, и вынужден ночевать на финско-российской границе.
Инцидент произошел 1 апреля.
«Шутками да прибаутками буду ночевать на границе между Финляндией и Россией. Паспорт потерял( », - говорится в его микроблоге .
Кто-то решил, что это первоапрельская шутка, другие посоветовали внимательнее проверить карманы:
«Все перерыли( », - ответил на это расстроенный Валуев.