Николай Валуев заночевал на финско-российской границе

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев сообщил в своем Твиттере ослучившимся с ним конфузе - он потерял заграничный паспорт, находясь на территории Финляндии, и вынужден ночевать на финско-российской границе.



Инцидент произошел 1 апреля.

«Шутками да прибаутками буду ночевать на границе между Финляндией и Россией. Паспорт потерял( », - говорится в его микроблоге .



Кто-то решил, что это первоапрельская шутка, другие посоветовали внимательнее проверить карманы:



«Все перерыли( », - ответил на это расстроенный Валуев.





