Медведев перенес встречу с оппозицией в связи с трагедией под Тюменью

Президент Дмитрий Медведев из-за катастрофы под Тюменью изменил свой рабочий график. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова. Переносится встреча президента с оппозицией.



Трагические события привели к отмене вручения премии поощрения лучших российских авиаперевозчиков "Крылья России", которое планировалось на 2 апреля.

Ранее "АН" писали, что в рамках встречи с оппозицией будет подписан закон о смягчении порядка регистрации политических организаций.