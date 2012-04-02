Возможно, в рамках этой встречи будет подписан закон о смягчении порядка регистрации политических организаций. Но наиболее известные лидеры «внесистемной оппозиции» уже отказались от участия в мероприятии.



Буквально за несколько часов до предполагаемого визита в Кремль о своем решении не идти туда объявил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Ранее отказаться от этой встречи решили лидеры ПАРНАСа.

С другой стороны, «Зеленые», «Пиратская партия», и еще целый рад организаций приняли приглашение главы государства. На сегодняшней встрече может быть поднят вопрос корректировки избирательного законодательства – многие партии настаивают на возвращении смешанной системы выборов в Госдуму и – все – на снятии запрета на формирование избирательных блоков, сообщает «Эхо Москвы». Это будет уже вторая встреча президента и незарегистрированных политиков. Дмитрий Медведев надеется, что очень скоро термин «внесистемная оппозиция» отойдет в прошлое, так как новые правила регистрации дадут возможность всем партиям действовать на основе закона.



