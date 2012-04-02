Самолет МЧС с тяжелобольными россиянами прилетел в Москву

Самолет с тяжелобольными российскими туристами в ночь на понедельник приземлился в «Домодедово».

Он доставил из южноиндийского штата Гоа в Москву парализованного Михаила Жилова и Юлию Нечаеву, страдающую психическим расстройством.



Житель Иваново М. Жилов поехал в Индию "дикарем" в конце февраля, не оформив страховку. 5 марта у туриста пропала чувствительность рук и ног, его госпитализировали. Рентген не показал никаких физических травм, однако на позвоночнике была обнаружена опухоль, предположительно защемляющая спинной мозг. До эвакуации он оставался в стабильно тяжелом состоянии в одной из клиник Гоа в городе Панаджи.

Ю.Нечаева лечилась в Институте психиатрии и человеческого поведения в городе Бамболим. Российские дипломаты смогли получить срочную выписку, после чего больная смогла отправиться на родину в сопровождении матери и медицинского эскорта, сообщает Интерфакс. Генконсульство также оказывало содействие эвакуируемым россиянам в прохождении всех миграционных процедур, обеспечило их медицинской поддержкой и сопровождением до спецборта МЧС.



