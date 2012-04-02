В Бурятии потушены все крупные пожары

Крупный пожар площадью более 850 га ликвидирован в Закаменском районе, там боролись с огнем более 40 пожарных-десантников, работники лесной охраны и местные жители. Были потушены возгорания в Бичурском и Кяхтинском районах.

В Бурятии за выходные дни потушено большинство пожаров в тайге.

Сейчас в республике зарегистрировано три лесных пожара общей площадью менее 10 га. Эти очаги дотушиваются. Пожароопасный сезон в Бурятии открыт на территории южных лесничеств - Закаменского, Селенгинского, Бичурского и Кяхтинского. В этом году он начался раньше обычного. В прошлом году первые лесные пожары были зарегистрированы только 10 апреля, сообщает ИТАР-ТАСС.



