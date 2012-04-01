ЮКОС финансировал участников экспертизы по второму делу Ходорковского

ЮКОС действительно финансировал общественные организации, которые занимались экспертизой по второму делу Михаила Ходорковского. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Следователи получили доказательства причастности компании к экспертизам, передает Интерфакс. "В рамках так называемого «большого дела ЮКОСа» были получены документы, которые свидетельствуют о том, что общественная организация «Открытая Россия», учредителем которой была нефтяная компания Ходорковского, в начале 2000-х годов финансировала, в частности, правозащитное общество «Мемориал», Московскую Хельсинкскую группу, фонд «Общественный вердикт» и так далее", - сказал Маркин.