Явка на выборах мэра Ярославля составила 40,05%

В Ярославле в воскресенье проходят выборы мэра города. Явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 40,05%. На выборах проголосовали 189 492 человека, отмечает избирательная комиссия.

По данным на 17:00 было зарегистрировано 45 сообщений о возможных нарушениях на выборах. По информации УМВД России по Ярославской области, граждане извещают о фактах незаконной агитации. Об этом сообщает Интерфакс. В частности, плакаты в поддержку кандидатов в мэры вывешиваются в окнах квартир.