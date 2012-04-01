"Пиратская партия" разъяснит Минюсту разницу между разбоем в море и в Сети

В Москве в воскресенье открылся виртуальный съезд незарегистрированной пока "Пиратской партии России". Активисты твёрдо намерены легитимизировать её в Минюсте РФ согласно свеженьким новым либеральным правилам.

Кроме того, "пираты" намерены на запланированной встрече с президентом РФ Медведевым в понедельник предложить сократить количество человек, необходимых для регистрации партии до двух человек.

Год назад ППР подавала документы на регистрацию, но получила отказ.

"В Минюсте решили, что мы не интернет-пираты, а морские разбойники", — заявил один из лидеров "Пиратской партии России" Павел Рассудов в воскресенье на открытии съезда партии в Москве, сообщил ИТАР-ТАСС. Он выразил надежду, что с принятием нового закона о партиях "пираты" смогут получить регистрацию.

Рассудов сообщил, что на предстоящей встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым, намеченной на 2 апреля, "Партия пиратов" изложит свою позицию по принятому закону о регистрации партий.

"Мы считаем, что для регистрации партии нужно не 500 человек, а достаточно двух, общающихся через Интернет", - сказал он, заметив, что бюджет проходящего сегодня съезда всего 50 долларов. Съезд проводится через Интернет с активистами партии в регионах.

2АН" писали, что "Пиратская партия России" была создана в 2009 году на одном из интернет-форумов. По словам Рассудова, партия выступает за декриминализацию файлообмена между пользователями.

"Пользовательское право надо уважать не меньше, чем авторское", — заявил он.

"Пираты" намерены также добиваться реформы авторского и патентного права и введения в стране "прямой электронной демократии".

В партийной программе есть пункты и об открытости государственных баз данных (за исключением сведений о персональных данных), а также о неприкосновенности частной жизни "в Интернете и в компьютере".

"Видеокамеры, установленные в городе, не должны быть объединены в единую сеть, поскольку это и есть тот самый "Большой брат, который смотрит за нами", — заявил лидер "пиратов".

Рассудов сообщил, что документы на регистрацию пиратской партии будут поданы, как только новый закон о политических партиях вступит в силу. "Пиратская партия России" намерена добиваться своих целей путем участия в выборах.