«Коля, можешь расслабиться!»

1-е апреля называют либо Днем смеха, либо Днем дурака. В этот день принято разыгрывать друг друга, подшучивать и т.п. Хорошо, если розыгрыши бывают невинными… Специально для «АН» на вопрос «А вас на 1-е апреля когда-нибудь разыгрывали?» отвечают…





Николай Басков, певец, телеведущий, народный артист России:



«Я всегда разыгрывал на 1-е апреля»



- Однажды меня пригласили на фотосъемку, нанесли какой-то ужасный грим, а потом невероятно долго снимали. Я просто дико устал и чуть не впал в истерику. Был момент, когда хотелось сказать «привет, ребята!», встать и уйти. И вдруг слышу веселый голос: «Коля, тебя снимают для программы «Розыгрыш», можешь расслабиться!» Да, это был серьезный опыт для меня, ведь я всегда гордился тем, что сам кого-то разыгрывал на 1-е апреля, а меня – никто. Только после этого я начал понимать, что чувствуют люди, когда их разыграли. И все равно 1-е апреля – это один из самых моих любимых праздников.



Ирина Хакамада, зампред Госдумы Ш созыва, бывший кандидат в президенты РФ (2004 г.):



«Тебя назначили на должность министра»

- Как-то 1-го апреля я сказала одному знакомому: «Тебя назначили на должность министра, уже вышел Указ президента». А этот знакомый возьми и поверь! И только 2-го апреля он понял, что это всего-навсего розыгрыш. Помню, смеялась я тогда очень долго! По-моему, это очень хороший день. Люди должны уметь смотреть на себя со стороны, а 1-го апреля этого не сделать просто нельзя.



Сергей Гончаров, зампред комиссии Мосгордумы по безопасности, президент Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа»:



«Такие шутки у нас понимали не все…»

- Когда я еще служил, меня вызывали к большому начальнику. Прихожу и, как всегда, докладываю: «Я, такой-то, по вашему приказанию прибыл». Он мне отвечает: «Посмотри на календарь – число-то сегодня какое? Я тебя не вызывал…» Но и такие шутки у нас понимали не все... Естественно, мы так подшучивали только со своими сослуживцами, а с террористами с помощью шуток не договоришься, там говорило уже настоящее оружие.



Роксана Бабаян, певица, актриса, народная актриса России:



«Всегда жалко тех, кого разыграли»

- Мне всегда жалко тех, кого разыграли. И сама я не люблю никого разыгрывать. Одно дело, когда это происходит в «разогретой» компании, когда все друг друга знают и понимают шутки, тогда всем еще может быть смешно… Но это может быть и не только в этот день. Все то, что специально – скучно и не смешно!











