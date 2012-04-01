В День Смеха подскочили тарифы на техосмотр транспорта в Москве (ВИДЕО)

В Российской столице с воскресенья, 1 апреля увеличится стоимость технического осмотра автотранспорта. Предельный размер платы за техосмотр для легковых автомобилей вместо 690 рублей теперь составит 720 рублей.

Для автобусов с полной массой до 5 тонн вместо плата составит 1290 рублей вместо 910 рублей, для автобусов с полной массой свыше 5 тонн — 1560 рублей вместо 1100 рублей, для грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны цена снизится – 770 рублей вместо 790 рублей.

Для грузовых автомобилей массой от 3,5 тонны до 12 тонн вместо 1140 рублей теперь придется заплатить 1510 рублей, а для грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн — 1630 рублей вместо 1140 рублей.

Для прицепов и полуприцепов массой до 3,5 тонны плата составит 600 рублей (ранее — 470 рублей), для прицепов и полуприцепов массой свыше 3,5 тонны 1050 рублей (ранее — 590 рублей).

Плата за техосмотр мотоциклов увеличится на 10 рублей и составит 240 рублей. За оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств в Москве с 1 апреля будут взимать 120 рублей, передает ИТАР-ТАСС.

Московские льготники смогут по-прежнему провести техосмотр своих автомобилей бесплатно — городские власти намерены предоставлять субсидии операторам техосмотра за обслуживание этих категорий москвичей. Основанием для компенсации льготным категориям граждан являются документы, подтверждающие их право собственности на транспортное средство.

К льготным категориям относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды, полные кавалеры ордена Славы, члены общественных организаций инвалидов, Герои Советского Союза и Герои России.