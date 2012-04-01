"Час Земли": за обесточенной планетой наблюдали космонавты (ВИДЕО)

По планете накануне прокатилась волна добровольного отключения электричества. На 60 минут жители 5 тысяч городов в 147 странах гасили свет в домах, а главные достопримечательности мировых столиц лишились красочной подсветки.

Эйфелева башня, Собор Парижской богоматери, Гранд-Опера, Елисейский дворец и даже Папа Римский потушили огни больших городов по всему миру. От Сиднея до Москвы неравнодушные отказались от электричества. А экипаж МКС понаблюдал за этим сверху.

Прошедшая накануне международная акция за экономию электроэнергии "Час Земли" установила рекорд по числу участников. Ее поддержали жители 147 стран. С половины девятого до половины десятого вечера по местному времени они выключали свет в домах и подсветку мировых достопримечательностей, сообщил телеканал "Россия 24".

Началось все в Австралии, где погасли огни на здании Сиднейской оперы. Затем акция продолжилась в Малайзии – был выключен свет на башнях делового центра высотой 88 этажей в Куала-Лумпуре. В Пекине не подсвечивали олимпийский стадион "Птичье гнездо". Отключили иллюминацию и на Великой Китайской стене.

На символе Парижа Эйфелевой башне выключили прожекторы. Кроме того, по распоряжению президента Франции Николя Саркози, огни потушили в Елисейском дворце. В Испании обесточили знаменитую церковь архитектора Гауди Саграда Фамилия. В Нью-Йорке на фоне ночного неба померк небоскрёб Empire State Building.

Прошел "Час Земли" и в Москве. В столице России отключили подсветку 65 зданий, в том числе в МГУ и спортивных объектов в "Лужниках".

"АН" писали, что изъявили желание принять участие в самом грандиозном флешмобе за всю историю человечества более 59 млн человек в 147 странах.