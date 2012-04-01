Второй тур скандальных выборов мэра Ярославля проходит в воскресенье

В Ярославле в воскресенье проходит второй тур выборов мэра столицы области. На пост городского "головы претендуют самовыдвиженцы: 45-летний юрист Евгений Урлашов и 51-летний бизнесмен Яков Якушев.

По результатам первого тура выборов мэра 4 марта наибольшее число голосов — 40% — набрал депутат муниципалитета Ярославля Евгений Урлашов. На втором месте — заместитель нынешнего мэра Яков Якушев с 27%.

Второй тур выборов в воскресенье будет признан состоявшимся при любой явке, победителем станет набравший большее количество голосов, отмечает ИТАР-ТАСС. На выборах мэра в Ярославле 1 апреля ожидается не менее тысячи наблюдателей, в том числе и от экс-кандидата в президенты Михаила Прохорова.

"АН" писали, что выборы мэра Ярославля проводятся с использованием "грязных технологий", вынуждая полицию заниматься проверками штабов обоих кандидатов.