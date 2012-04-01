Трудовые и социальные пенсии в России повышены с 1 апреля

В России трудовые пенсии с 1 апреля 2012 года увеличены на 3,41%, средний размер трудовой пенсии по старости достиг 9817 руб. Размеры пенсионных выплат увеличены для 37 млн человек, заявили в минсоцразвития РФ.



С учетом повышения на 7 %, которое было проведено с 1 февраля, размер пенсий вырос на 10 %.

Также с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 14,1%, отмечает Интерфакс. Средний размер ее достигнет 5938 руб., что, как заявляют в министерстве, позволит повысить материальное благосостояние около 3,7 млн пенсионеров.

Напомним, с 1 января 2012 года в 1,5 разабыли увеличены пенсии военнослужащих.