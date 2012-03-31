В Москве задержаны 60 участников акции на Триумфальной площади

В Москве в субботу, 31 марта, полиция задержала около 60 участников акции на Триумфальной площади. В отделение попали те, кто разворачивал плакаты и транспаранты, выкрикивал лозунги, а также зажигал пиротехнические изделия, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Из-за одного из файеров пострадал страж порядка. По данным полиции, всего на несогласованном митинге собрались около 200 человек.

"АН" сообщали, лидер "Другой России" Эдуард Лимонов задержан на Триумфальной площади. Он появился в районе Триумфальной площади со своими сторонниками и охраной около здания Минэкономразвития.

По словам очевидцев, более полусотни единиц полицейской техники скопилось на Триумфальной площади и ближайших к ней переулках в Москве перед началом несанкционированной акции оппозиции за свободу собраний.

Напомним, оппозиционеры традиционно выходят на Триумфальную площадь 31-м числам. Обычно из-за того, что мероприятия не согласованы с властями города, активистов задерживает полиция.