Полицией Москвы задержаны свыше 150 болельщиков

Сотрудники московской полиции задержали свыше 150 болельщиков после футбольного матча "Спартак" (Москва), - "Зенит" (Санкт-Петербург), который проходилсегодня в «Лужниках».



"По данным на 21:30, число задержанных превысило 150 человек", - сообщила заместитель руководителя пресс-службы Центра специального назначения (ЦСН) ГУ МВД России по Москве Наталья Сафонова.

Большинство из них будет привлечено к административной ответственности.

"Основное количество людей задерживалось за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, попытку проноса алкоголя на территорию стадиона, и мелкое хулиганство", - сказала она, сообщает «Интерфакс».

Для обеспечения безопасности футбольного матча в Лужниках было привлечено более 4 тыс. сотрудников московской полиции, в том числе почти 500 бойцов московского ОМОН и около 2 тыс. военнослужащих внутренних войск.



