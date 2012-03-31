Католики России отпразднуют Вербное воскресение

Богослужения Вербного воскресенья для российских католиков начнутся с обряда освящения верб у входов в храмы и часовни, сообщили в секретариате российской Конференции католических епископов.



Священнослужители в красных облачениях, которые символизируют предстоящую мученическую смерть Христа на кресте, окропят освященной водой ветки верб, украшенных цветами и ленточками. Потом все пойдут в храм, где начнется месса Пальмового воскресенья Страстей Господних (лат. Dominica in palmis de Passione Domini). В ходе богослужения по традиции читается евангельский рассказ о Страстях Христовых. Это обычно делают несколько человек по ролям, причем роль Христа исполняет обязательно священник или диакон.

В Риме утром в воскресенье на площади святого Петра Папа Римский Бенедикт XVI благословит пальмовые и оливковые ветви. По окончании процессии Папа возглавит литургию Страстей Господних.

Процессия Вербного воскресенья восходит к традиции Иерусалимской церкви и датируется IV веком. Первые упоминания о процессии с ветвями на Западе относятся к VII веку. Со временем появился обряд благословения ветвей, предваряющий процессию. Согласно "Католической энциклопедии", в Средние века во главе шествия несли Евангелие, крест, Святые Дары (в Англии и Нормандии), деревянное изваяние осла, на котором устанавливалась статуя Христа (в Германии). В Милане Христа на осле символически представлял архиепископ на коне.

Двадцать восьмого марта во всех епархиях Католической церкви будет праздноваться Всемирный день молодежи. В нынешнем году Папа Римский избрал темой для размышлений молодых католиков слова апостола Павла из его Послания к Филиппийцам: "Всегда радуйтесь в Господе", сообщает РИА Новости. В московской католической архиепархии Божией Матери этот праздник перенесен на более теплое время - начало мая.





