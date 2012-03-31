Сергей Миронов поддержал акцию в поддержку голодающих в Астрахани

Сегодня прошел политический митинг участников голодовки в Астрахани, на который собрались члены регионального отделения партии «Справедливая Россия» и примкнувшие к ним сторонники КПРФ, «Яблока» и несистемной оппозиции.



По данным ГУМВД, митинг собрал у стен городской администрации около 250 человек; среди присутствующих были лидер эсеров Сергей Миронов и руководитель фракции Сергей Леличев. Напомним, сторонники бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Шеина объявили бессрочную голодовку 16 марта, протестуя против решения астраханской избирательной комиссии по выборам мэра. По данным горизбиркома, на выборах победил Михаил Столяров (ЕР), набравший 60% голосов. Шеин стал вторым, получив чуть менее 30%. Эсеры заявили, что не признают итоги выборов, поскольку были массовые нарушения во время подсчета голосов, и потребовали отменить результаты выборов и распустить избирательные комиссии, сообщает «Коммерсантъ». «Нам удастся доказать всю необходимую фактуру и базу того, что происходило в ночь с 4 на 5 марта в Астрахани, после того, как были подведены итоги выборов президента и начался подсчет (результатов) выборов мэра. Я и мои товарищи по партии "Справедливая Россия" выражаем полную солидарность нашему боевому товарищу Олегу Шеину», — заявил Сергей Миронов, выступая перед участниками акции.