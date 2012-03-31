Оппозиционное движение "За честные выборы" может сменить свое название и будет трансформировано в протестную кампанию под лозунгом "За честную и легитимную власть! За Россию без Путина!".



Об этом в интервью радио "Свобода" сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

Сергей сказал, что эта идея не вызвала протестов ни в "Лиге избирателей", ни в оргкомитете "За четные выборы". Ее поддерживают гражданские активисты, детали еще будут согласовываться.

Сегодня на Пушкинской площади в центре Москвы прошла акция оппозиции в форме встречи с депутатом. По данным правоохранительных органов, задержаны три человека за попытку развернуть плакаты.

На акции, в частности, обсуждалась подготовка к так называемому "Маршу миллионов", который оппозиция намерена провести 6 мая 2012г. - накануне инаугурации избранного президента России Владимира Путина.

С. Удальцов отметил, что марш обязательно согласуют с властями, чтобы в нем приняли участие как можно больше людей. Оппозиционеры планируют, что в марше примут участие свыше 10 тыс. протестующих.



