На Триумфальной задержан Лимонов

Оппозиционер Эдуард Лимонов задержан на Триумфальной площади. Он появился в районе Триумфальной площади со своими сторонниками и охраной около здания Минэкономразвития.



Потом Лимонов прошел в окружении толпы журналистов до памятника Маяковскому, где остановился и начал общаться с прессой.

В этот момент к собравшимся стали подходить в большом количестве сотрудники полиции, которые попытались задержатьоппозиционера. Сторонники оппозиционера попробовали оказать сопротивление, тем не менее, тот был задержан и препровожден в полицейский автобус, который сразу же уехал с площади, сообщает «Интерфакс». Вместе с Э. Лимоновым были задержаны еще несколько человек.



