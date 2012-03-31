В районе Триумфальной площади скапливается полицейская техника

Более полусотни единиц полицейской техники скопилось сейчас на Триумфальной площади и ближайших к ней переулках в Москве перед началом несанкционированной акции оппозиции за свободу собраний.



На Тверской, 1-й Тверской-Ямской, а также Брестских улицах и переулках, находящихся недалеко от Триумфальной площади, стоят около 40 автобусов полиции, в районе памятника Маяковскому припаркованы грузовики ОМОН, патрульные полицейские автомобили и транспортные средства внутренних войск. Триумфальная площадь обставлена металлическими заграждениями, при этом впервые использованы конструкции нового образца - они выше старых и не имеют поперечных усилителей, по которым их можно перелезть.

На площади и прилегающих улицах наблюдается большое количество сотрудников полиции и журналистов.

По традиции, центром событий, скорее всего, станет угол Тверской улицы и Садового кольца у здания концертного зала имени Чайковского, где уже звучат призывы полиции к прохожим не скапливаться и проходить дальше, сообщает «Интерфакс».



