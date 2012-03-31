Завтра, 1 апреля, с полицией лучше не шутить

Пресс-служба Главного управления МВД по Москве обратилась к жителям столицы с убедительной просьбой не шутить с полицейскими 1 апреля. На Петровке предупредили о последствиях: снисхождения не будет .



В День дурака количество телефонных звонков в дежурную часть увеличивается на несколько тысяч, причем каждый десятый пытается пошутить.

В МВД заверили, что "телефонным хулиганам", которые решат пошутить 1 апреля, снисхождения не будет, если они сообщат в полицию заведомо ложные сведения об инциденте или преступлении.

Ежедневно в столичную полицию поступает около 15-20 тысяч звонков, и все сообщения о происшествиях тщательно проверяются. Во-первых, сотрудники полиции в соответствии с действующим законодательством обязаны незамедлительно реагировать и проверять все поступающие сигналы о происшествиях и преступлениях, а потому "шутки" также будут проверяться, а на это отвлекаются значительные силы, сообщает РБК. Во-вторых, подобные розыгрыши заставляют задействовать дополнительные силы, в то время как в другом месте действительно может понадобиться помощь полицейских.



