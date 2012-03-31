Автобус с активистами, поддерживающими панк-группу Pussy Riot, отправился в сегодня в "экскурсию" по Садовому кольцу Москвы. Автобус украшен рисунками и плакатами. Внутри устроена выставка современного искусства.

В акции принимают участие адвокаты панк-группы, а также муж Надежды Толоконниковой, активист арт-группы "Война" Петр Верзилов.

Все, кто хотел поучаствовать в акции, в автобус не поместились. "Экскурсию" во избежание возможных провокаций сопровождает полицейский автобус.

Между тем ранее организаторы акции столкнулись с препятствиями. Как сообщила в субботу "Интерфаксу" адвокат Виолетта Волкова, сотрудники полиции обвиняют их в проведении несанкционированной акции и преграждают дорогу автобусу полицейскими машинами.

Как ранее писали «АН», Художники из разных стран устроят сегодня необычную акцию в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot.



