В Москве прошла "Экскурсия" в поддержку Pussy Riot
31 марта 2012, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Автобус с активистами, поддерживающими панк-группу Pussy Riot, отправился в сегодня в "экскурсию" по Садовому кольцу Москвы. Автобус украшен рисунками и плакатами. Внутри устроена выставка современного искусства.
В акции принимают участие адвокаты панк-группы, а также муж Надежды Толоконниковой, активист арт-группы "Война" Петр Верзилов.
Все, кто хотел поучаствовать в акции, в автобус не поместились. "Экскурсию" во избежание возможных провокаций сопровождает полицейский автобус.
Между тем ранее организаторы акции столкнулись с препятствиями. Как сообщила в субботу "Интерфаксу" адвокат Виолетта Волкова, сотрудники полиции обвиняют их в проведении несанкционированной акции и преграждают дорогу автобусу полицейскими машинами.
Как ранее писали «АН», Художники из разных стран устроят сегодня необычную акцию в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot.