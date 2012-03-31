Пушкин, Лермонтов и Достоевский читают стихи на Пушкинской

Трое представителей прокремлевского "Штаба единых действий", одетые в костюмы Пушкина, Лермонтова и Достоевского читают классиков на сходе оппозиционных активистов на Пушкинской площади в Москве.



Об этом сообщил представитель Штаба Михаил Духович.

«Сегодня мы проводим очередной перформанс. Трое наших представителей из литературного клуба «Белая перчатка» в костюмах Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского читают выдержки из произведений этих авторов», - сказал М. Духович сообщает "Интерфакс".

Активист "Пушкин" прочел стихотворение "Клеветникам России", где, в частности, есть такие строки: "О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?"

"Лермонтов" прочел выдержки из поэмы "Бородино", а "Достоевский" - фрагмент из романа "Идиот" про «русского либерала».

Появление на площади "русских классиков" вызвало отдельные выкрики из группы оппозиционеров. Полиция пока не вмешивается.