Властям Москвы не нравятся тетради с портретом Сталина

Появление в московских магазинах школьных тетрадей с портретом Сталина на обложке вызвало негативную реакцию со стороны столичных властей. Издательство "Альт", выпустившее тетради, не видит в этом какой-то пропаганды.



Председатель комиссии Мосгордумы по образованию и молодежной политике Виктор Кругляков высказал свои отрицательные эмоции по этому поводу: "Для меня эта фигура однозначная - это преступник, который уничтожил миллионы соотечественников. "Великие имена России", среди которых Иосиф Сталин, - это нонсенс. Такое делать нельзя ".

Кругляков пояснил, что контроль за выпуском тетрадей находится вне компетенции Министерства образования и науки. Не существует в стране и торгового запрета на закупку тетрадей с изображением Сталина. Фирма, которая печатает эти тетради и передает в магазин, вольна сама решать, ставить фотографию на обложку или нет.

Издательство "Альт", выпустившее тетради с портретом Сталина, не видит в этом какой-либо пропаганды. "Мы просто рассказываем историю России", - сказал "Эхо Москвы" менеджер издательства Дмитрий Красников. Издательство, конечно, "примет к сведению" все мнения, которые были озвучены в связи с выпуском данной серии тетрадей под называнием "Великие имена России". Примечательно, что ранее издательство выпустило серию "Великие тираны", в которой в числе других фигурировал опять же Сталин.



