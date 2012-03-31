Российские спасатели летят к Индийскому океану за больными соотечественниками

Самолет МЧС РФ в субботу вылетел на Гоа и Шри-Ланку за двумя россиянами, у которых возникли серьезные проблемы со здоровьем. Оба туриста нуждаются в госпитализации. Они довольно долго находятся за рубежом, но обычный трансфер угрожает их жизни.

"В 10:05 мск самолет МЧС с медиками Минздравсоцразвития вылетел в Шри-Ланку и Индию за двумя россиянами, находящимися в тяжелом состоянии", - заявил представитель ведомства, передает Интерфакс.

"АН" писали, что, 23 марта было принято решение двух российских туристов, у которых за рубежом обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, вывезти одним бортом МЧС.

Ранее россиянин Михаил Жилов, не оформив медстраховку, поехал в Индию в конце февраля. 5 марта он был госпитализирован в больницу города Панаджи на Гоа из-за потери чувствительности в руках и ногах. Молодой человек оказался в непростой ситуации: у него защемлен нерв позвоночного столба, и он находится в состоянии временной парализации.

Второй турист, находящийся в Шри-Ланке, заболел в начале марта и ранее из-за тяжёлого состояния не мог быть транспортирован на родину.