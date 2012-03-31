Прокуроры просят для Виктора Бута пожизненного заключения

В США прокуроры попросили суд Нью-Йорка приговорить российского предпринимателя Виктора Бута к пожизненному тюремному заключению.Напомним, россиянин признан виновным в сговоре с целью контрабанды оружия в ноябре 2011 года.

Власти США обвиняют Бута в сговоре с целью продажи оружия и убийства американских граждан, а также в сотрудничестве с иностранной террористической группировкой.

По просьбе защиты суд перенес оглашение приговора российскому предпринимателю Буту на 5 апреля. Ранее оглашение приговора россиянину, обвиняемому в контрабанде оружия, планировалось на 28 марта 2012 года. Бут себя виновным не признает.

Напомним, 9 февраля 2012 года официальный представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что США не представили достаточных доказательств вины Бута. По его словам, Россия будет добиваться его возвращения на родину.