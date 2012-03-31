Акции в поддержку 31 статьи Конституции пройдут сегодня во многих городах России. В Москве акция по традиции пройдет на Триумфальной площади.

Активисты будут требовать от власти соблюдения своих конституционных прав, а именно права свободно собираться для выражения своего мнения. Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов "ожидает очередного подъема духа граждан". По его мнению, люди придут на площадь, поскольку ничего страшного их не ожидает, максимум, им грозит задержание, передает "Эхо Москвы".

В Рязани акция начнется в 18.00 на площади Ленина.