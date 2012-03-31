Школьные тетрадки с портретом Сталина продаются в магазинах Москвы

Школьные тетради с портретом Иосифа Сталина появились в продаже в книжных магазинах Москвы. На обложке тетради с золотым тиснением – изображение бывшего советского вождя в парадном мундире с орденами.

Эти тетради выпущены в серии «Великие имена России» наряду с Кутузовым, Жуковым, Нахимовым и другими историческими персонажами, передает «Эхо Москвы». На обложке кратко представлена биография. Про Сталина написано, что «для одних он – исчадие ада, но для других – величайший вождь всех времён». «Сталинские тетради» отпечатаны на Украине.