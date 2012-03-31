Подарок россиянам к Дню Победы: ж/д билеты - в полцены 8 и 9 мая

8 и 9 мая россиянам проезд в поездах дальнего следования обойдётся дешевле в два раза. Прежде всего, речь идет о маршрутах, соединяющих Москву и Санкт-Петербург с крупными региональными центрами и столицами государств ближнего зарубежья.

Продажа билетов на эти даты уже открыта, сообщает ИТАР-ТАСС. Кроме того, на период майских праздников железнодорожники для удобства пассажиров назначают дополнительные поезда по самым востребованным направлениям.