Художники устроят сегодня акцию в поддержку участниц группы Pussy Riot

Художники из разных стран устроят сегодня необычную акцию в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot. Московские художники, к которым присоединились друзья из Берлина, Амстердама, Еревана, Одессы, других городов мира, собираются выставить свои работы в автобусе.

Автобус совершит несколько кругов по Садовому кольцу. Передвижная автобусная выставка в поддержку участниц Pussy Riot начнет свою работу в 13:00 мск на Триумфальной площади. Сперва ее участники дадут пресс-конференцию, а после отправятся в поездку. Party Riot Bus вмещает в себя показ арт-объектов, и разнообразные перформансы.

Некоторые пришлют свои работы, другие приедут сами, как, например, известный Новосибирский художник Артем Лоскутов.

Однако организаторы выставки готовятся к всевозможным эксцессам, передает "Эхо Москвы". По их словам, на странице в Фейсбуке члена президиума Конгресса русских общин Александра Босых велось обсуждение организованного нападения на участников акции. Организаторы уже сообщили об этом столичным полицейским.

Напомним, против участниц группы Pussy Riot, ведется уголовное преследование за панк молебен в Храме Христа Спасителя, под названием "Богородица Путина прогони". Три девушки уже арестованы. Они своей вины не признают.