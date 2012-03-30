Пагубное пристрастие: валерьянкозависимость довела рысь Боню до клетки

В Южно-Сахалинске сотрудникам зоопарка накануне удалось поймать сбежавшую в минувший вторник из вольера рысь по кличке Боня, прислушавшись к рекомендации областного замминистра лесхоза Александр Костина.

"Рысь сама пришла в зоопарк в четверг, примерно в 22:00, на запах приманки, которая находилась в вольере", - сообщила директор зоопарка Тамара Карпухина, передает агентство "Интерфакс-Дальний Восток".

Заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Александр Костин посоветовал использовать валерьянку в качестве приманки. И сработало: в вольер положили тампон, смоченный валерьянкой. Рысь, как обычная кошка, поддалась этому соблазнительному запаху и сама вошла в клетку, сотрудникам зоопаркаоставалось только захлопнуть дверцу.