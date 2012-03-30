В Москве теперь под "кирпичом" над "выделенкой" появился еще один знак - он разрешает двигаться в этой полосе всем, но только в выходные и праздничные дни. Нововведение заработает с завтрашнего дня.

"АН" писали, что с 31 марта в Москве водители частных автомобилей смогут ездить по выходным и праздникам по выделенным полосам для общественного транспорта.

"Общественный транспорт призван для того, чтобы в основном доставить людей на работу, с работы в более лучших условиях. А мы знаем с вами, что в субботу дорожное движение в Москве зачастую хуже, чем в будние дни. Потому что люди совершают покупки, ездят по магазинам и в меньшей степени пользуются общественным транспортом", - сообщил руководитель службы организации дорожного движения Центра дорожного движения при правительстве Москвы Станислав Курлаев, передает ТВЦ.

Разрешающие дорожные знаки закончат устанавливать до конца апреля.