В Москве любой автомобиль сможет промчаться по "выделенке" с субботы
30 марта 2012, 21:49 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве теперь под "кирпичом" над "выделенкой" появился еще один знак - он разрешает двигаться в этой полосе всем, но только в выходные и праздничные дни. Нововведение заработает с завтрашнего дня.
"АН" писали, что с 31 марта в Москве водители частных автомобилей смогут ездить по выходным и праздникам по выделенным полосам для общественного транспорта.
"Общественный транспорт призван для того, чтобы в основном доставить людей на работу, с работы в более лучших условиях. А мы знаем с вами, что в субботу дорожное движение в Москве зачастую хуже, чем в будние дни. Потому что люди совершают покупки, ездят по магазинам и в меньшей степени пользуются общественным транспортом", - сообщил руководитель службы организации дорожного движения Центра дорожного движения при правительстве Москвы Станислав Курлаев, передает ТВЦ.
Разрешающие дорожные знаки закончат устанавливать до конца апреля.
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