Закон о контроле за расходами и доходами чиновников внесен в Госдуму

Президент России Дмитрий Медведев в пятницу на встрече с руководством "Единой России" заявил, что в Госдуму РФ внесен закон о контроле за расходами и доходами чиновников. Глава государства попросил доработать законопроект, чтобы он был действенным.

Также Дмитрий Медведев считает, что данный законопроект необходимо рассмотреть в первоочередном порядке как часть антикоррупционного пакета.

В настоящее время новый закон о контроле за расходами госчиновников выставлен на сайте "Открытого правительства" на экспертизу, которая продлится до 5 апреля.

В законопроекте предусматривается контроль за крупными покупками чиновников. А для назначения соответствующей проверки в кадровую службу должно поступить обоснованное заявление от правоохранительных органов, СМИ или общественных организаций. Крупной покупкой будет считаться такое приобретение, расходы на которое превышают годовой бюджет семьи чиновника в три раза. А то имущество, законность приобретения которого доказать не удастся, будет обращаться в государственный доход.