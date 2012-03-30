Почему в настоящее время клады проходят мимо российского государства, вообще не понятно: ведь там может быть то, что потом будет выставлено в Кремле, - заявил в пятницу начальник управления планирования и отпуска драгметаллов и драгкамней Гохрана Вячеслав Иванов.

"АН" писали, что во вторник рабочие в особняке Нарышкиных в центре Петербурга обнаружили множество старинных серебряных предметов, в основном кухонной утвари. Большинство предметов XIX - начала XX века. Среди них были найдены и документы на имя Сергея Сомова.

"Вчера было сказано, что клад не могут оценить, а мы - можем, поэтому его следует привезти в Гохран", - сказал Иванов, передает РИА Новости.

Эксперт добавил, что в Гохране работают крупнейшие специалисты по драгметаллам и камням. Он напомнил, что в советское время продажа найденных ценностей была уголовно наказуемой, и за этим тщательно следили.

"Статистика находок велась: последний клад поступил в Гохран в 1991 году, после этого - ни одного. В год было в среднем 90 кладов, которые поступали в Гохран. Минимум 1,8 тысячи кладов государство потеряло, а может быть и больше - ведь активно проходила реконструкция особняков и старых жилых домов", - рассказал Иванов.

По его мнению, клады перестали сдавать, потому что реализовать найденное сейчас не составляет никакого труда. Эксперт не исключил, что со временем желающие передавать находки государству и получать свои положенные по закону 25 % от их стоимости все-таки появятся, хотя стимулирующих механизмов пока что толком никаких нет.

Он рассказал, что как-то к ним "пришла пожилая женщина в платочке, которая в замшевом сверточке принесла найденный за сельской больницей камень". Рассмотрев его, специалисты ахнули.

"Бриллиант был крайне необычной огранки бриолет, в виде большой капли и в самой вершине камня было просверлено крошечное отверстие. Его масса составляла 30 карат, а для того, чтобы сделать такую огранку, алмаз должен быть около ста карат, то есть очень крупный", - поделился эксперт.

Теперь, по его словам, этот бриллиант, включенный в диадему, экспонируется в Алмазном фонде, а та женщина за находку получила 280 тысяч рублей, что по светским временам было астрономической суммой - "Жигули" стоили пять тысяч рублей. Как она ими распорядилась, неизвестно, однако сначала, по словам Иванова, ее пришлось отпаивать сердечными каплями.