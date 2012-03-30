Предсмертная записка найдена в квартире Шебаршина

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что в квартире бывшего главы советской разведки Леонида Шебаршина, чье тело с огнестрельным ранением было обнаружено в пятницу, сотрудники полиции обнаружили предсмертную записку.

Однако о содержании найденной записки в пресс-службе сообщить отказались.

Как сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, в настоящее время органы СК РФ по Москве приступили к доследственной проверке обстоятельств смерти бывшего руководителя советской внешней разведки Леонида Шебаршина. По его словам, рядом с телом Шебаршина обнаружен наградной пистолет, из которого, предположительно, тот застрелился.