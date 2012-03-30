Мэра Михайловска в Ставрополье отстранили от должности

Шпаковский районный суд в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Михайловска Александра Лунина, подозреваемого в превышении должностных полномочий.



В чем конкретно подозревается Лунин- будет сообщено позже.



Осенью прошлого года Лунин получил порядка 50 миллионов рублей на строительство водовода между селом Верхнерусское и Михайловском, но из-за конкурсного поиска подрядчика и неблагоприятных погодных условий до конца года работы не были выполнены, хотя по закону они должны были быть завершены. Мэр, тем не менее, подписал акт выполненных работ подрядчиком, и они договорились о том, что работы будут выполнены, как только позволят погодные условия.



В настоящее время строительство водовода завершается.



Получить комментарий следственных органов по этому факту не удалось.