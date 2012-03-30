Расписание автобусов поменялось в связи с церковными праздниками

Изменения в работе наземного транспорта, следующего до московских кладбищ, произойдут с 1 апреля, сообщает "Мосгортранс". Такое решение принято в связи с приближающимися церковными праздниками.



Автобус N 510 (станция метро "Домодедовская" - Домодедовское кладбище) с 1 апреля будет следовать по рабочим дням с 8:30 до 19:00, по выходным дням с 7:00 до 19:00.



Автобус "Д" (территория Домодедовского кладбища) - по рабочим дням с 9:03 до 19:00, по выходным дням с 7:33 до 19:00.



Автобус N 600 (станция метро "Теплый Стан" - Хованское кладбище) - по рабочим дням с 8:30 до 19:00, по выходным дням с 7:00 до 19:00.



Автобус N 706 (станция метро "Выхино" - 2-й Московский крематорий) - по всем дням недели с 8:30 до 19:00 с сохранением фиксированных рейсов в 7:30 и 8:00. Вечерние фиксированные рейсы отменяются.



Автобус N 741 (станция метро "Тушинская" - Митинское кладбище) - по рабочим дням с 8:30 до 19:00, по выходным дням с 7:00 до 19:00. Вечерние фиксированные рейсы отменяются.



Автобус N 760 (станция метро "Щелковская" - 2-й Московский крематорий) - по рабочим дням с 8:30 до 19:00, по выходным дням с 8:00 до 19:00. До 8:30 по будням, до 8:00 по выходным дням автобус будет следовать до Салтыковской улицы, с 19:00 - до 4-го микрорайона Новокосино.



Автобус N 802 (станция метро "Юго-Западная" - Хованское кладбище) - по рабочим дням с 8:30 до 19:00, по выходным дням с 7:00 до 19:00. Вечерние фиксированные рейсы отменяются.



Автобус N 819 (станция метро "Южная" - Щербинское кладбище) - по рабочим дням с 8:30 до 19:00, по выходным дням с 7:00 до 19:00.



Автобус N 865 (станция метро "Планерная" - Перепечинское кладбище) - по рабочим дням с 8:30 до 19:00, по выходным дням с 7:00 до 19:00.



Автобусы N 905 будут следовать под номером маршрута 865 при движении от остановки "Станция метро "Планерная" до остановки "Перепечинское кладбище".



