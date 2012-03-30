Единая судьба

Уже скоро, 2 апреля 2012 года мы будем отмечать... Сложно подобрать определение. Речь идёт не о празднике и не о памятной дате. Но в чём-то этот день для нас не менее знаковый. 2 апреля в календаре отмечен как день единения народов Белоруссии и России. Казалось бы, что такого в этом событии? О каком единении речь? Но если немного оглядеться на все события прошедших 20 лет, то становится ясно, что процессы, происходящие сегодня во взаимоотношениях России и Белоруссии, знаковые для всего евразийского пространства.



Не останавливаясь особо на раскрученном клише «братских народов» можно отметить следующие, важные аспекты.

Важнейшим аспектом сотрудничества России и Белоруссии и всей евразийской интеграции в целом, является формирование между нашими странами и Казахстаном полноценных, а не декоративных наднациональных структур. Впервые за многие десятилетия сформирован подобный управляющий орган – Таможенный союз. Сегодня три государства добровольно отдали управляющие функции наднациональному органу оставив за собой лишь исполнительные. Излишне говорить, что на всём евразийском пространстве подобное явление уникально.



Что же до взаимоотношений Белоруссии и России, то тут интеграционные процессы шагнули значительно дальше. И первой «лакмусовой бумажкой» этих отношений является экономическая интеграция. Причём происходит она с учётом международного опыта. Процесс не форсируется, что позволяет закладывать полноценный фундамент и избегать ошибок, которые сегодня не дают спокойно развиваться к примеру Евросоюзу. Сегодня между странами заключены десятки межгосударственных соглашений, которые медленно но верно меняют социально-экономический портрет всего евразийского пространства.



Так сотрудничество идёт к примеру в сфере безопасности. Россия получает тут свои плюсы, имея возможность более детально следить за военной обстановкой в Европе, а Белоруссия получает надёжную защиту от всевозможных провокаций по тунисскому или египетскому сценарию. Кроме того, российские парламентарии активно и единогласно противодействуют европейской дипломатии, каковая в недальновидности своей, многочисленными эмбарго и постоянной агрессивной, слабо мотивированной критикой раздувает опасный социальный катаклизм в самом центре Европы.

Возвращаясь же к экономическому взаимопроникновению можно отметить очень показательный случай с минским велозаводом, который умудрился выиграть тендер федерации велоспорта России, предложив качественную, современную продукцию на достойных условиях.



Россия же чаще присоединяется к крупным промышленным секторам Белорусской экономики, и это тоже объяснимо. Подобные процессы позволяют белорусским производителям форсировать темпы модернизации и наращивания производств, экономить на энергоносителях и пошлинах. Россия же, через подобное сотрудничество может контролировать качество получаемой продукции. Это особенно важно, учитывая участившиеся случаи аварий из-за промышленного брака поставляемой продукции с Украины, от интеграции с Россией уклоняющейся.

Между тем сотрудничество идёт не только в экономической сфере и вопросах безопасности. Наши страны стараются вести интенсивный культурный обмен. За последние годы снят целый ряд совместных кинокартин, сводными театральными труппами поставлены многочисленные спектакли, и пусть и совсем медленно, но возобновляется издание книг с классиками современной русской и белорусской литературы.

Дирижер Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии Беларуси Александр Анисимов предложил провести в России фестиваль белорусско-российской музыки и организовать в Минске на уровне стран Содружества летний фестиваль симфонического оркестра, который можно было бы назвать в честь Владимира Мулявина. Эта идея встретила широкое одобрение участников круглого стола "Беларусь - Россия: взаимообогащение культур", который состоялся в Минске.

Большой стимул для интеграции подаёт нам и наше общее прошлое. Так 28 февраля в Санкт-Петербурге прошли Российско-Белорусские патриотические мероприятия, приуроченные к грядущему в марте Дню подводника. Международная акция «Морское братство – нерушимо!» посвящена героическим традициям морского братства белорусов и россиян.

Это конечно совсем малый перечень взаимных связей и интересов. Одно можно определить сегодня бесповоротно. Процесс интеграции, или вернее было бы говорить ре-интеграции двух народов не остановить. Отдельные силы ещё могут замедлить его, но остановить вряд ли. Сближение российского и белорусского народов олицетворяет собой серьёзную историческую веху.

Вообще взаимоотношения между Россией и Белоруссией – это своего рода опытный полигон для всей евразийской интеграции. Многим может показаться, что развитие созданного единого экономического пространства, объединившего не только таможенные структуры, но и устранившего финансовые и кадровые кордоны, идёт не равномерно. Часто можно слышать оценки, что взаимоотношения России и Казахстана развиваются динамичнее. Но это иллюзия - всего лишь последствие успешной практики Белорусско – Российской интеграции.



Единое экономическое пространство в которое сегодня входят три государства, и за которым внимательно наблюдают ещё не менее десяти стран, это объективная реальность и в среднесрочной перспективе основной катализатор процессов евразийской интеграции. Скорее всего, уже через несколько десятков лет наши внуки, изучая в школах «новейшую историю» будут отмечать этот процесс как основополагающий в геополитических процессах первой половины 21 века.

И потому, хочется в день Единения, 2 апреля, пожелать всем нам, и россиянам и белорусам, отринуть лишние амбиции и взаимные обиды, и вспомнить о том, что у нас очень много общего. Того, что объединяет наши народы и позволяет им называться БРАТСКИМИ - гораздо больше того незначительного, что разобщает нас. Пусть мы и не задумываемся над этим, но мы свидетели и участники грандиозного геополитического процесса евразийской интеграции. И приняв его, мы все только выиграем.



Депутат государственной думы РФ

Заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками,

Т.Н. Москалькова



