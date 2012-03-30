Борис Громов награжден Орденом Почета

Губернатор Подмосковья Борис Громов, полномочия которого истекают в мае 2012 года, награжден Орденом Почета. Соответствующий указ подписан сегодня президентом России Дмитрием Медведевым.



Громов с января 2000 года возглавляет администрацию Подмосковья. 23 марта Громов сообщил, что планирует покинуть пост главы региона в мае этого года, когда истекает срок его полномочий. Он руководит регионом уже 12 лет и считает, что этого вполне достаточно. До этого губернатор пообщался с президентом Медведевым.

Партия "Единая Россия" сообщила, что предложит президенту РФ на пост губернатора Московской области кандидатуры главы МЧС Сергея Шойгу, первого зампреда правительства Подмосковья Игоря Пархоменко и главы подмосковного Реутова Александра Ходырева.

Генерал-полковник Борис Громов - Герой Советского Союза, он руководил выводом советских войск из Афганистана в 1989 году.



