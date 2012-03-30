И подвиг, и преступление...

Русский офицер, майор Сергей Солнечников, накрыв своим телом гранату, ценой собственной жизни спас молодых солдат. Это произошло на военном полигоне в Амурской области. А в Брянске выяснилось, что подонок убил 9-месячную девочку. Будто Добро и Зло в эти дни сошлись именно над Россией… Специально для «АН» на вопрос: «Что победит в России - силы Добра или силы Зла?» отвечают…

Ольга Дроздова, заслуженная артистка России:

«Наш поруганный «совок» много в чем упрекали»

- В каждом человеке есть и силы добра и силы зла. Что победит, зависит от него самого. И эта победа влияет на него, на его окружение, на его поступки и на его жизнь. Все находится только в самом человеке, все причины и следствия. Эту истину мне объяснила мама еще в четыре года Те, до кого родители успели донести главные ценности, и совершают подвиги, помогают людям, увеличивают количество добра вокруг себя. Кого-то повело в другую сторону - наверное, родители не сумели или не захотели объяснить крошке-сыну, что такое хорошо и что такое плохо... Все закладывается в детстве, хотя, конечно, и окружающая действительность во многом влияет на людей, меняет их, и не всегда в лучшую сторону. Наш поруганный «совок» много в чем упрекали, но мы с ним, наверное, потеряли что-то очень важное: воспитание в школе, в институте, в обществе... Оно было, и это немаловажно, а теперь все эти функции вынуждена взвалить на себя церковь. Но ей очень трудно, ведь мы люди обезбоженные - настоящее потерянное поколение. Такой вот провал существует, где есть место и подвигу, и преступлению.

Виктор Гусев, спортивный комментатор:

«Меня потряс поступок майора Солнечникова!»



- Как и всех нас, меня потряс поступок майора Солнечникова! Но эта трагедия - тоже результат чьей-то недоработки, то есть зла, а этот поступок фактически исправил зло. Мне кажется, что все это неслучайно: правда, как схватка Добра и Зла. Чтобы мы верили: пока в России есть такие люди, как этот герой-комбат, Добро обязательно победит.

Людмила Ким, руководитель Центра здоровья Людмилы Ким, народный целитель:

«Россия возродится, когда ее президентом станет женщина»



- Россия обязательно очистится, как это всегда и было в истории нашей страны. Я не только в это верю, а знаю точно! Много лет я общалась с великой болгарской ясновидящей Вангой, ездила к ней в Рупит, училась у нее, дружила с ней и вместе практиковала. Ванга всегда очень тепло отзывалась о нашей стране и говорила, что Россия никогда не пропадет, обязательно воспрянет, и это произойдет совсем скоро. Она просто говорила: «Верьте в Россию!» Ванга знала, что Россия возродится, когда ее президентом станет женщина, а вместе с ней придут и силы добра…