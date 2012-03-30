В Москве, подрядные организации, занимающиеся уборкой столичных дворов и улиц, за минувшую зиму оштрафованы на 26 млн руб. Почти с 200-ми таких организаций договоры были и вовсе расторгнуты. Эта информация прозвучала на совещании в столичной мэрии 30 марта.

По итогам работы коммунальных служб в зимний период составлен и своеобразный "черный список" районов, передает ТВЦ. Хуже всего, коммунальщики работали в Северном, Северо-Западном и Центральном округе. Об этом на оперативном совещании доложил сегодня мэру столицы начальник Объединения административно-технических инспекций Дмитрий Семенов.

"3 префекта, которые заняли последние места, - ко мне на личный доклад с объяснительными. Я по итогам доклада приму решение. По главам районных управ, которые заняли последние места и показали худший результат, - прошу обобщить информацию о работе данных управ и внести предложения по их наказанию. Что касается эксплуатирующих организаций - как я понимаю, половина из них уже не работает, по оставшейся половине проведите дополнительное расследование и дайте предложение: либо расторгнуть договор, либо они должны немедленно исправить свою работу. Я думаю, что нужно расторгать договора. Если они в течение зимнего периода не показали себя, допустили огромное количество нарушений, то с ними нужно заканчивать", - резюмировалэтот пункт повестки совещания мэр Москвы Сергей Собянин.