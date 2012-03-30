"Яблоко" собирается провести "Марш на Останкино" 14 апреля

"Яблоко" собирается провести акцию под названием "Марш на Останкино" в одиннадцатую годовщину "разгрома НТВ", 14 апреля 2012 года - соответствующая заявка была подана в префектуру СВАО.



Участники акции планируют собраться на аллее Космонавтов и пройти шествием до телецентра, где пройдет митинг. Главный лозунг акции: «За свободу СМИ! Против лжи и цензуры на ТВ!», сообщает РИА Новости.



В марше также будут участвовать движение "Демократический выбор", Социал-демократический союз, движение "В защиту Химкинского леса".



