В самом грандиозном флэшмобе Земли готовы участвовать десятки миллионов

В самом крупном флешмобе на планете – акции под названием "Час Земли", проводимой под эгидой Всемирного фонда дикой природы, планируют принять участие завтра вечером десятки миллионов жителей 147-ми стран мира.

Люди на час добровольно погасят свет в своих квартирах и офисах. Традиционно акция проводится в последнюю субботу марта, которая в этом году выпала на 31-е число.

Защитники природы утверждают, что этот флешмоб носит скорее символический характер, и что его задача – объединить всех, кому небезраличны проблемы окружающей среды и планеты в целом.

В первой акции "Час Земли", проведенной в 2007 году, приняли участие 2,2 миллиона человек по всему миру. Через год количество участников акции достигло 50 миллионов.

"АН" писали, что идея проведения "Часа Земли" впервые пришла в голову представителям WWF - Всемирного фонда дикой природы - и сотрудникам австралийской газеты Sydney Morning Herald в 2007 году. С тех пор Сидней по праву считается "столицей" этого флэшмоба.

В этом году австралийцы сделают все, чтобы не посрамить это звание. Ожидается, что в ближайшую субботу отужинать при свечах согласятся несколько миллионов граждан страны, сообщает Sydney Morning Herald. В акции примут участие жители более 150 местных городов и деревень, которые погасят свет в 20:30 по местному времени.

Первыми "оборвут провода" сотрудники сиднейской Оперы, а также рабочие, обслуживающие крупнейший мост австралийской столицы "Харбор-Бридж". Первых не остановит даже то, что в этот момент на одной из сцен оперы будет идти представление.

По словам представителя Всемирного фонда дикой природы, в этом году к "Часу Земли" присоединятся жители 147 стран мира, в том числе и россияне.

Так, к примеру, 31 марта в 20:30 жители Санкт-Петербурга планируют зажечь тысячу свечей на Дворцовой площади.

Напомним, в Москве, кроме отключения электричества в этот час пройдут ещё и мероприятия, посвященные этой теме.

Сотрудники WWF считают, что соглашаясь на час отказаться от электричества, люди показывают, насколько важна роль и ответственность каждого из них за то, что сегодня происходит с планетой. И хотя скептики утверждают, что выключение света на час по всему миру едва ли уменьшит выбросы вредных парниковых газов в атмосферу, авторы задумки говорят, что не планировали с помощью "Часа Земли" принести планете какую-либо конкретную пользу.