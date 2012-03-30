Россия отметит 100-летие ВВС с размахом

Военно-воздушные силы (ВВС) РФ отпразднуют свое 100-летие мероприятиями, которые будут продолжаться три дня. В мероприятиях примут участие представители зарубежных авиационных кругов.



Об этом рассказал сегодня главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин. На данный момент поданы приглашения 115 зарубежным организациям, 69 уже прислали подтверждение. "Планируется участие девяти зарубежных пилотажных групп", - сказал А.Зелин.

Праздничные мероприятия начнутся 10 августа 2012 г. в районе Гатчины в Санкт-Петербурге. Затем, 11 и 12 августа 2012 г., на аэродроме Жуковский в Московской области будет представлена раритетная авиационная техника времен Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, а также современная техника.

Завершит празднования воздушный парад 12 августа 2012 г., который пройдет в Жуковском и который смогут посетить все желающие. В полетной программе парада будет представлена вся техника, стоящая на вооружении армии, а также перспективные образцы. Зрители также увидят элементы высшего пилотажа российских групп "Стрижи" и "Витязи", а также выступления зарубежных пилотажных групп, сообщает РБК.

Праздничные мероприятия также будут проходить во всех военных округах России.



