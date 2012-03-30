Летом в Москве закроют Пражский рынок

Префект Южного округа Москвы Георгий Смолеевский сообщил в пятницу, что один из крупнейших столичных рынков, который располагается на юге города у станции метро "Пражская", закроют и он прекратит свое существование летом 2012 года.

По словам префекта, по решению градостроительно-земельной комиссии на месте Пражского рынка откроется торговый центр площадью около 200 тысяч квадратных метров. К настоящему времени на территории ЮАО находится восемь рынков, шесть из них - сельскохозяйственные, один - универсальный, один - строительный. Георгий Смолеевский также отметил, что особой популярностью у москвичей пользуются так называемые капитальные рынки: Даниловский, Царицынский и Москворецкий, передает Интерфакс.