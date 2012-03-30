Бывший глава Воскресенска приговорен к штрафу за взятку

Мособлсуд сегодня приговорил к штрафу в размере 18,1 млн рублей экс-главу администрации подмосковного Воскресенска Юрия Слепцова за получение взятки и превышение полномочий.



В июле 2010 года коммерческая организация обратилась к Ю. Слепцову с просьбой передать в долгосрочную аренду на 25 лет водопроводно-канализационные сети города, ранее предоставленные по краткосрочному договору.

Слепцов потребовал от коммерсантов 540 тыс. рублей, а также ежемесячно предоставлять ему 25% прибыли от работы предприятия, в противном случае он угрожал расторгнуть уже заключенный краткосрочный договор аренды. 20 июля 2010 года глава города был задержан с поличным при получении части взятки - 200 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

Глава горадминистрации в своем последнем слове признал, что взял деньги, но заявил, что не считает их взяткой, поскольку "потратил их не на себя, а на благое дело - на город".



