Астахов предлагает ввести смертную казнь для детоубийц

В пятницу Павел Астахов - уполномоченный при президенте России по правам ребенка, предложил ввести в стране смертную казнь для детоубийц. Уполномоченный пояснил, что поддержит российского президента, если такое предложение от него поступит.

Отвечая на вопрос журналистов, Павел Астахов сказал: "Если президент сочтет необходимым, то можно и отказаться от моратория. Тогда мы выйдем из многих международных обязательств, но поставим хоть какой-то заслон",- передает Интерфакс.