Московским работодателям будут доплачивать за сотрудников-инвалидов

Москве в этом году выделено 24 млн рублей для выплаты фирмам, берущим на работу сотрудников с ограниченными возможностями и многодетных родителей. Мэрия надеется, что это поможет решить проблему их трудоустройства.

Большинство компаний инвалидам предоставляют места по остаточному принципу. Только для того, чтобы получить льготы. Проблемы с трудоустройством тех, кто может не всё, встречаются на каждом шагу.

И это несмотря на то, что любая компания должна соблюдать требования законодательства и квотирование инвалидов. Прием их на работу - это необходимое условие существования организации.

"Найти достойную работу инвалиду в Москве сегодня можно, и адекватные предложения есть, нужно только правильно поискать. Правда, специфические условия трудоустройства обговаривать нужно сразу и при личной встрече", советует главред популярного ресурса поиска вакансий Александра Гросс в эфире ТВЦ.

Однако, знакомые с проблемой трудоустройства инвалидов советуют им слегка лукавить.

"Если вы в резюме сразу укажите, что есть определенные проблемы, работодателя это может сразу как-то насторожить или отпугнуть", - отмечает Александра Гросс.

Тем не менее, в Москве есть и исключения из правил. На окне одного из комплексов бытового обслуживания можно найти редкое объявление о приеме на работу: "Инвалиды приветствуются".

Совладелец бизнеса Теодорас Зазаев рассказывает: идея создать такое предприятие в сфере услуг пришла папе. Вот только реализовать товар - серьезная проблема. Крупные торговые сети инвалидам не доверяют.

"Они ставят такие рамки договоров - если мы на час чуть-чуть задержим нашу поставку, мы попадаем под большие штрафы. И для нас это может быть катастрофичным", - сетует Зазаев.

Сейчас в фирме по изготовлению ключей и пошиву носков работает 20 человек. Могло быть и больше, но нужно создавать специальные рабочие места, денег на которые у бизнесмена нет.

Идею предпринимателя поддерживают чиновники, но все же лучше инвалидам работать не анклавами, а во всех компаниях, убеждены чиновники столичной мэрии.

"Вводить на одном предприятии большое количество рабочих мест для инвалидов было хорошо в Советском Союзе. Сейчас это утопия, которую лучше даже не повторять. Тогда у нас государство было социальным, обеспечивало заказы. Основная проблема - не трудоустроить инвалида, а обеспечить его заказом", - объясняет начальник управления содействия созданию рабочих мест Департамента труда и занятости населения Москвы Марина Фурсова.

Столичные власти готовы помогать бизнесу - создавать специальные рабочие места. И понимание со стороны предпринимателей с каждым днем растет. Бизнесменам предлагают компенсировать созданные места для инвалидов за счет казны, но на подобный шаг предприниматели должны идти сами.

"Желающих достаточно много, а отвечающих требованиям мало, потому что город проводит достаточно жесткий конкурсный отбор, я бы сказал соизмеримое количество. На сегодняшний день мы создаем до 2000 рабочих мест в год", - рассказал замдиректора ГКУ "Центр квотирования рабочих мест" Валерий Федоров.

К слову, в большинстве европейских стран частные компании серьезно штрафуют, если те отказывают в трудоустройстве из-за здоровья.