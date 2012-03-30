В честь комбата Сергея Солнечникова назовут улицу

Жители Благовещенска предложили увековечить память офицера российской армии Сергея Солнечникова. Губернатор Амурской области Олег Кожемяко предложил городским властям назвать одну из улиц в честь погибшего комбата «Солнышко».

Вероятнее всего, именем героя назовут улицу в 800-м квартале Благовещенска, который пока только строится. Командир батальона связи спас жизни десяткам военнослужащим на учениях, а сам погиб.

Отец комбата «Солнышко» Александр Солнечников, только сказал: «Я не буду говорить высокопарных слов, просто пацан был воспитан в таком духе и жалел других. Меньше для себя - больше для окружающих. Так и погиб».