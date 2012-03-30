Ромодановский разберется с очередями за загранпаспортами
30 марта 2012, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский поручил разобраться с очередями за загранпаспортами.
Глава ФМС побывал с инспекционной проверкой в отделении миграционной службы в московском районе Хорошёво-Мнёвники. В этом отделении будет увеличено количество сотрудников. А в ФМС россиянам советуют не ждать, когда истечёт срок действия загранпаспортов, а обращаться за новыми документами заблаговременно.